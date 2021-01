إيرادات فيلم ”The Croods 2” تتخطي 130 مليون دولار

يواصل فيلم الرسوم المتحركة "The Croods: A New Age" تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي، عقب طرحه نهاية نوفمبر الماضي.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية حتى الآن بشباك التذاكر العالمي 130 ملايين دولار، حصد منها 39.2 مليونا بصالات السينما الأمريكية وجمع قرابة 90.8 مليونا من عائدات السوق الأجنبية. وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

وحل فيلم "Wonder woman 1984" في المركز الثاني بإيرادات إجمالية بلغت 135 مليونا، وجاءت دراما الغرب الأمريكي "News of the World" للنجم توم هانكس، في المركز الثالث برصيد 8.4 ملايين دولار،.

وتعود في الجزء الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم. الفيلم من بطولة أصوات النجوم: نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلي مان، بيتر دينكلاج، وإخراج جول كراوفورد.