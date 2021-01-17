إليسا تواصل هجومها على حكومة لبنان: منافسة شرسة على "من الأسوأ"

تواصل الفنانة إليسا، هجومها علي حكومة بلادها لبنان بسبب الأوضاع الأخيرة التي شهدتها لبنان الفترة الأخيرة.

وغردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " من وحي اللي ما بيتسموا اللي حاكينا يضحك متقلبًا على الأرض.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوأ فيكم.. دوستويفسكي❤" .

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.

وكانت إليسا أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي في 2018 من خلال كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي طرح في أغسطس 2018، وكشفت خلاله عن رحلة علاجها الصعبة ضد المرض الخبيث.