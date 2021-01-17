هاندا أرتشيل ترقص مع كلابها تحت الثلج.. شاهد

شاركت هاندا أرتشيل ، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صور جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة و هي ترقص مع كلابها تحت الثلج مما جذب انتباه متابعيها. و ظهرت هاندا بإطلالة مبهجة بشورت قصير وفوقها جاكت شتوي وتركت شعرها بطريقة جذابة مما يتناسب مع إطلالتها. ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاندا بعدم وضع مكياج خفيف وجعلت إطلالتها مميزة. وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".

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