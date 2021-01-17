نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..بيومي فؤاد ومحمد ثروت في ضيافة "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية إسعاد يونسغدًا في برنامجها"صاحبة السعادة"الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة "DMC".

وفي سياق آخر، يُشارك بيومي فؤاد حاليًا في مسلسل "عودة الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ومحمد فتحي وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، وبطولة هالة فاخر، هيدي كرم، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادى ألفونس.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ثروت السينمائية فيلم "ريما"، وهو بطولة مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل.