نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحمة رياض تحصد نجاح جديدها أتحداكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "أتحداكم"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وتعاونت رحمة في "أتحداكم" مع الشاعر عقيل العرد، والملحن علي صابر، والموزع ميثم علاء الدين، وتقول كلمات الأغنية: "مثلي ما تلكون مثلي ما تلكون وأتحداكم، على العموم انتهى كل شي وياكم چنت اظن دونكم ماكو هوا اصلا اتعافيت وجناحي قوا الماوفيت وياه خل يعذرني حيل اني والمرتاح ما نرهم سوا، منو كال الدنيا توكف على واحد دونكم مرتاح والله وقلبي بارد منو كال الدنيا توكف على واحد دونكم مرتاح والله وقلبي بارد".

وشوقت رحمة جمهورها للأغنية، حيث طرحت منذ يومين مقطع صغير من الأغنية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ولاقت تفاعلًا كبيرًا معها.

وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها.