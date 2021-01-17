نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملحم زين يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء!! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين، الإصبع على الجرح بتغريدة حملت رسالة شديدة اللهجة بشأن حال مصابي فيروس كورونا بلبنان.

وعلق زين: ‏ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات...ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم.

يذكر أن ملحم زين كان قد تعرض لشائعات تفيد بإصابته بفيروس كورونا، ولكنه أشار في تصريحات صحفية أن هذا الأمر غير صحيح وأنه بحالة صحية جيدة.