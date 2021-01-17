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ملحم زين يوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء!!

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أحمد جودة - القاهرة - وضع ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين، الإصبع على الجرح بتغريدة حملت رسالة شديدة اللهجة بشأن حال مصابي فيروس كورونا بلبنان.

وعلق زين: ‏ألف سرير وخمسين جهاز تنفس صار إلهم ٥ شهور مكبوبين بالمدينة الرياضية والناس المصابة عم تنام عالطريق حد المستشفى وعم يختنقوا على أبواب المستشفيات...ما تنسوا بكرا بالإنتخابات تقبضوا الميّة دولار لحتى تنتخبوهم.

يذكر أن ملحم زين كان قد تعرض لشائعات تفيد بإصابته بفيروس كورونا، ولكنه أشار في تصريحات صحفية أن هذا الأمر غير صحيح وأنه بحالة صحية جيدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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