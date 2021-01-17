نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي توجه رسالة دعم لمحمد الصغير بعد إصابته بفيروس كورونا وتُعلق:"رجل ناجح ومثابر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة لقاء الخميسي بتوجيه رسالة دعم لصديقها خبير التجميل محمد الصغير، بعد نقله للعناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت لقاء الخميسي صورة لمحمد الصغير، وعلقت عليها قائلة:"بنحبك كل اللي عرفك حبك، رجل من ذهب، أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافي".

وأضافت لقاء الخميسي: "إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، بنحبك، ترجعلنا بالف سلامة".

والجدير بالذكر أن الفنانة لقاء الخميسي شاركت مؤخرًا في مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.