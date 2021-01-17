نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تخطف الأنظار بأحدث جلسة تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ على محبيها بأناقتها من خلال أحدث جلسة تصوير لها، أطلت فيها بلوك لافت أبهرت فيه متابعيها.

وجاءت الإطلالة كلاسيكية بـ جامبسوت أسود اللون، ونالت الصورة رواجاً كبيرا في صفوف متابعيها الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الناعمة والكلاسيكية.

يذكر أن نانسي قد وجهت مؤخراً رسالة إلى الشعب اللبناني حثته فيها على البقاء في المنزل كإجراء وقائي من فيروس ​كورونا​، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً:" "هالفترة رح تكون صعبة علينا كلنا، خلينا بالبيت لنحمي أهالينا وولادنا والناس اللي منحبّن.. التزامنا اليوم هو الطريق الوحيد لسلامتنا، وباذن الله الحياة رح ترجع أحلى من الأول".