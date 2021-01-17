نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي الحجار يحتفل بعيد زواجه الـ18 مع أسرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان علي الحجار، على الاحتفال بعيد زواجه الـ 18 مع أسرته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

نشر علي الحجار، مقطع فيديو خلال الاحتفال، وعلق عليه قائلاً:" من الساعة دي ليالي النوح مولية وم السعادة لياليّ ملالية والدنيا في إيديا بسماها وأراضيها، وبشمسها وبقمرها اللي انجلي ليا، 18 سنة احتفالنا الصغير بعيد زواجي مع ثروتي الحقيقية".

وفي سياق آخر، طرح علي الحجار مؤخرًا أول أغنيات ألبومه الجديد "لو عايز"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، تعاون" الحجار"في ألبومه الجديد مع عدد من كبير الشعراء والملحنينمنهم حسن رياض، محمد العسيري، أحمد الحجار، سالم الشهباني، محمد جلال، ممدوح صلاح، باسم درويش، أسامة كمال، محمد الطوخي، مادو.