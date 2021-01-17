نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ بعدما أطلت على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت نجيم صورة لها أثناء قضائها لفترة الحجر المنزلي حالياً في ظلّ الإغلاق العام في لبنان بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

وعلقت على الصورة قائلة:"صرلي شهور ما حطيت ميك اب وبما انه محجورين بهل بيت قلت بتسلى، وانتوا كيف عم تقضوا وقتكم بالبيت ؟ غير البراد والفرن والمايكروايڤ"؟.