نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تألقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعدما أطلت على متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.
ونشرت نجيم صورة لها أثناء قضائها لفترة الحجر المنزلي حالياً في ظلّ الإغلاق العام في لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا.
وعلقت على الصورة قائلة:"صرلي شهور ما حطيت ميك اب وبما انه محجورين بهل بيت قلت بتسلى، وانتوا كيف عم تقضوا وقتكم بالبيت ؟ غير البراد والفرن والمايكروايڤ"؟.