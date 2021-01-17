نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء سلطان وشكران مرتجى تدعمان طلال مارديني في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فُجع الفنان السوري ​طلال مارديني​ بفراق والدته وقام بتوديعها من خلال كلمات مؤثرة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وشارك متابعيه بصورة لورقة النعي وعلّق عليها بالقول: "كنت عايش بهي الدنيا كرمالك يا غالية، كرمال تفرحي و ترفعي راسك فيني، رحتي و تركتي غصة كبيرة بقلبي، لا اعتراض على حكم الله، الله يرحمك يا امي".

وحرص عدد من زملائه الممثلين على تعزيته، كان من بينهم الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ التي نشرت عبر صفحتها الخاصة صور لمارديني مع والدته وعلّقت "البقاء لله الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهمك ياطلال الصبر والسلوان أنت وعائلتك، إن لله وإن إليه راجعون، والدة الصديق الغالي طلال مارديني في ذمة الله، الفاتحة".

فيما نشرت الممثلة ​صفاء سلطان​ صورة لمارديني عبر صفحتها الخاصة وعلّقت: "صديقي واخي ورفيق الايام الحلوه طلال مارديني الله يرحم والدتك ياغالي ويصبر قلبك وياريتني قدرت اجي ودعها .... ربي يصبر قلبك ويكون معك مافي كلام بيواسيك بعرف قديه انت بتحبها وهي متعلقه فيك .... ا اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك أنت الغفور الرحيم".