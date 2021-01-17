نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يكشف عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الفنان محمد فؤاد عن سبب ابتعاده عن الساحة الغنائية لمدة 6 سنوات، مُضيفًا :"قولت مش هغني غير لما اطمن على بلدي".

وقام محمد فؤاد بالرد على الانتقادات التي وجهت له، بسبب أغنيته الجديدة "الحفلة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر برنامج "التاسعة"، مُضيفًا:"امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بكارهي محمد وكارهين أي خير للبلد، أقول لهم ربنا يهديكم، والفيصل بنا ربنا، أنا أتاجر مع الله ولبلدي، وإن لم أكن مصريا لكنت دفعت عمرى عشان أكون مصري".

كما وجه محمد فؤاد رسالة شكر لكل من أشادوا بأغنيته الأخيرة"ليه"، مُضيفًا :"أحب أشكر المصريين الجدعان اللي مش نسيني، ومتشكر جدًا، ولو أديكم عمري كله حتى ولو كان 10 مرات مش هيكفيكم".

أغنية "ليه"،من تأليف أسامة محرز، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد عبد السلام.