شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة لها برفقة قطتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الموسيقى والقطط وسيلة للتخلص من بؤس الحياة".
نالت الصورة استحسان العديد من النجمات من بينهن الفنانة كندة علوش ورانيا يوسف، والممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله.
وتستعد هند صبري لطرح فيلمها الجديد "كيرة والجن" الذي تشارك في بطولته مع النجوم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، على قاسم، سيد رجب. الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هند صبري تستعين بالقطط والموسيقى للتخلص من بؤس الحياة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.