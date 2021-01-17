هند صبري تستعين بالقطط والموسيقى للتخلص من بؤس الحياة

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة لها برفقة قطتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "الموسيقى والقطط وسيلة للتخلص من بؤس الحياة".

نالت الصورة استحسان العديد من النجمات من بينهن الفنانة كندة علوش ورانيا يوسف، والممثلة التونسية نجلاء بن عبد الله.

وتستعد هند صبري لطرح فيلمها الجديد "كيرة والجن" الذي تشارك في بطولته مع النجوم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، روبي، أحمد مالك، أمينة خليل، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، على قاسم، سيد رجب. الفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.