شجع نفسك.. بهذه الكلمات منة فضالي توجه رسالة إلى جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها من حفل تكريمها من مهرجان أوسكار العرب وعلقت قائلة"الأحلام تقتل بواسطة المجتمع شجع نفسك من أجل نفسك".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.