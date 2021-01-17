في ذكرى وفاة فاتن حمامة.. سر وصف عبدالناصر لها بالثروة القومية

في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات رحلت عن عالمنا النجمة القديرة فاتن حمامة، التي تركت بصمتها بقوة في تاريخ السينما المصرية.

وكان للفنانة فاتن حمامة موقف مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد أن علم أنها قررت السفر من مصر بسبب مضايقات من أحد الأجهزة الأمنية، فطلب من بعض المفكرين والمثقفين إبلاغها بضرورة العودة إلى وطنها، واصفا إياها بالثروة القومية. ولم يكتف عبد الناصر بذلك بل قام بمنحها وساما فخريا في بداية الستينيات، وبسبب ظروفها العائلية لم تتمكن مع العودة حينها، إلا أنها عادت للقاهرة بعد وفاته.

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