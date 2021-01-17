دنيا عبد العزيز: مسلسل "اللي ملوش كبير " يحمل العديد من المفاجآت

قالت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال ندوة لـ دوت الخليج، إن مشاركتها في مسلسل " اللي ملوش كبير " للنجمة ياسمين عبد العزيز، يحمل العديد من المفاجآت ، فالمؤلف عمرو محمود يس يقدم قصة جده.

مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله

محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.