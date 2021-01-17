طلال مارديني يعبر عن ندمه الشديد بعد وفاة والدته :"انتبهوا ع امهاتكم وشبعوا منهن"

الفنان طلال مارديني ما يزال يعيش صدمة وفاة والدته التي فقدها قبل أيام قليلة، فعبّر عن حزنه وندمه العميق في رسالة مؤثرة لها بكونه لم يمضى معها الأوقات الكافية حيث كان بعيدا عنها، كما أعرب عن اشتياقه وفقدانه لها معتبرا بأنه فقد كل "شيء جميل" بهذه الحياة بغيابها.

طلال مارديني يعبر عن ندمه الشديد بعد وفاة والدته

الفنان السوري طلال مارديني شارك جمهوره برسالة مؤثرة كتبها لوالدته بعد أيام من وفاتها، فكتب قائلاً :"ندمت ع كل لحظة كنت بعيد عنك فيها، لو بقدر رجعك لاترك كل الدنيا و اجي عيش تحت رجليكي، كسرتيلي قلبي بفراقك .. اللي بعزيني انك رحتي لعند الرحمن الرحيم اللي رح يكون احن من كل الدنيا عليكي".

طلال مارديني وصف خسارة والدته بالخسارة الأصعب في حياته معتبرا بأن معيشته أظلمت بعد رحيلها فأضاف في تدوينته قائلاً :"بس انا اللي فقدت اكبر فقدان بحياتي راح حبك و حنيتك و صبرك راح معك كل شي حلو بالدنيا و صارت الدنيا عتمة و بشعة و باردة ما منقول بالنهاية غير ما يرضي الله، الله يتغمدك برحمتو و يسامحك"، ووجه رسالة الى الجميع قائلاً لهم :"انتبهوا ع امهاتكم و شبعوا منهن".

طلال مارديني أعلن ايضا بأن العزاء بوالدته مستمر في العاصمة السورية دمشق.

وفاة والدة الفنان طلال مارديني

طلال مارديني كان قد نعى وفاة والدته قبل ايام على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام"، وكشف الفنان السوري حالة الحزن والألم التي يعيشها بسبب هذا الفراق الصعب، فكتب: ":"إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا ماما ويصبرنا على فراقك، الغصة بقلبي كبيرة لا اعتراض على حكم الله"، ولم يكشف حتى الآن طلال مارديني عن أي تفاصيل عن جنازة أو موعد إقامة العزاء لوالدته الراحلة.

طلال مارديني نشر صورة في شهر أغسطس الماضي عبر حسابه على "انستجرام" كشف من خلالها عن مواجهة والدته لأزمة صحية ونقلها إلى المستشفى حيث ظهرت في الصورة وهى تخضع للعلاج ولم يكشف طلال مارديني تفاصيل الأزمة التي تعاني منها والدته لكنه دعى لها وطلب من زملائه وكذلك متابعيه الدعاء من أجل أن تتجاوز هذه الأزمة فكتب مارديني: "أمي يا رب يا شافي يا معافي اشفي امي دعواتكم".

آخر اعمال طلال مارديني الدرامية

من ناحية ثانية، يستعد طلال مارديني خلال الفترة القادمة لعرض أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "خيبة أمل" والذي يشارك في بطولته كل من أحمد كرارة، وكارلوس عازار، والعمل من تأليف حوزيف عبيد، وإخراج إيلي بارباي، كما يشارك كذلك في بطولة مسلسل "عرس الحارة" مع كل من الفنانة صفاء سلطان، وسحر فوزي، علي كريم.