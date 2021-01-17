فيديو منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الـ41 بحضور أحمد العوضي

منى زكي احتفلت بعيد ميلاد النجمة ياسمين عبدالعزيز الـ41، في حفل مصغر تواجد فيه النجم أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز.

منى زكي تحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز الـ41

منى زكي نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو قصير لحفل مصغر احتفالا بعيد ميلاد صديقتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وظهر في الفيديو كعكة عيد الميلاد، وتواجد أحمد العوضي بجوار زوجته، وعلقت الفنانة منى زكي على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "عيد ميلاد سعيد ياسمين عبدالعزيز، أنت صديقة مرحة ورائعة، عيد ميلاد سعيد يا سكرة"، كما نشرت منى زكي أكثر من صورة لصديقتها على أنغام الأغنية الشعبية الشهيرة "اخواتي".

أحمد العوضي يغازل ياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها

ياسمين عبد العزيز احتفل كذلك بعيد ميلادها زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابه على "انستجرام"، حيث نشر أكثر من صورة رومانسية تجمعه بزوجته، أكد من خلالها على مقدار الحب الكبير الذي يكنه لها فكتب أحمد العوضي: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي، أحبك أكثر مما تتخيلي"، بينما ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعليق قصير عبرت له كذلك عن حبها له، في وقت قدم العديد من النجوم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها من بينهم الفنان مصطفى خاطر، ودينا فؤاد، وإنجي علي، وهاجر الشرنوبي، ونشر كذلك الفنان أحمد رزق على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بالفنانة وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى ياسمين"، وحرصت ياسمين عبد العزيز على إعادة نشر التهاني التي قدمت لها من قبل زملائها ومتابعيها على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام".

ياسمين عبدالعزيز تبدأ تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير"

مصطفى فكري مخرج مسلسل "اللي مالوش كبير" احتفل كذلك بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي اعتبرها "وش السعد" بالنسبة له، كما أكد على سعادته بأن تجمعه صداقة بالفنانة المصرية فكتب مصطفى فكري عبر حسابه على "انستجرام" : "النهاردة عيد ميلاد الجميلة ياسمين عبد العزيز شرف لأي بني ادم أنه بس يتصور معها، وأنا بعتبر نفسي محظوظ بصداقتها، ولأني اشتغلت معاها، كل سنة وانتي طيبة يا وش السعد".

ياسمين عبدالعزيز تشارك في رمضان 2021 بمسلسل جديد يحمل عنوان "اللي مالوش كبير"، وقد بدأ تصوير العمل خلال الأسابيع الماضية ويشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، ومن أبرز النجوم المشاركين في العمل الفنانة دينا فؤاد، وعايدة رياض، وأحمد سعيد عبدالغني، وإيمان السيد، و بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسمين، وإخراج مصطفى فكري.