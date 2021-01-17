بدء تصوير مسلسل النمر لـ”محمد إمام”

أعلن السناريست محمد صلاح العزب أن فريق عمل مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام قد بدءوا اليوم "السبت" تصوير المشاهد الأولى من المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، هنا الزاهد ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد ومحد رياض.

ونشر العزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، أول يوم تصوير #مسلسل_النمر، رمضان2021، تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل، بطولة النجوم: محمد إمام * هنا الزاهد * نرمين الفقي * بيومي فؤاد * محمد رياض * ونخبة كبيرة من النجوم".