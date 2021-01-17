أعلن السناريست محمد صلاح العزب أن فريق عمل مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام قد بدءوا اليوم "السبت" تصوير المشاهد الأولى من المسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
المسلسل من إخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم، هنا الزاهد ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد ومحد رياض.
ونشر العزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة قال فيها: "بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، أول يوم تصوير #مسلسل_النمر، رمضان2021، تأليف: محمد صلاح العزب، إخراج: شيرين عادل، بطولة النجوم: محمد إمام * هنا الزاهد * نرمين الفقي * بيومي فؤاد * محمد رياض * ونخبة كبيرة من النجوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء تصوير مسلسل النمر لـ”محمد إمام” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.