هنا شيحة تكشف ل"دوت الخليج الفني" أقرب دور قدمته إلى شخصيتها الحقيقية

القاهرة - محمد ابراهيم - قدمت هنا شيحة العديد من الأدوار المميزة، سواء فى التليفزيون أو السينما، وبدأت الفني بعمر الخامسة عشرة ونالت أول بطولاتها أمام الفنانة ليلى علوي وحنان ترك في فيلم حب البنات.

وكشفت هنا شيحة ل"دوت الخليج الفني" عن أقرب شخصية قدمتها خلال مشوارها الفني إلى شخصيتها فى الواقع، حيث قالت "لا يوجد شخصية تشبهني بالضبط من الشخصيات التي قدمتها، ولكن شخصية "رقية" في فيلم "حب البنات"، قريبة مني فى الحقيقة.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الأخير، "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.