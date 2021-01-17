ريم مصطفي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة ريم مصطفي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريم مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها على إطلالة جذابة، حيث اعتمدت مكياج جريء أظهر جمال ملامحها وتسريحة شعر جذابة.

يذكر أن ريم مصطفي انتهت من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمى "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.