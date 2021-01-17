انت اطرق بابي .. تعرف على أحداث الحلقة الـ27

وشهدت الحلقة عدة أحداث من أهمها قرار سريان وايدا بالزواج ولكن بسبب شروط الجدة قد يصعب تحقيق هذه الزيجة إلا بعد تحقيقها.
مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي:
مسلسل انت اطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.
قصة مسلسل انت اطرق بابي :
تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.
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