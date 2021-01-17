رضا السيد يشارك في فيلم ”العميل صفر”

يشارك الفنان الشاب رضا السيد في الفيلم السينمائي الجديد "العميل صفر" المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة وهو من إخراج محمد سامي.

وعبر رضا في بيان اليوم الأحد، عن سعادته بالمشاركة في فيلم "العميل صفر" والعمل مع المخرج محمد سامي ومجموعة متميزة من الفنانين أبطال العمل، مشيرا إلى أنه سيطهي الطعام بشكل حقيقي في التصوير كونه يعمل شيف وشغفه التمثيل فلم يجد صعوبة في مشاهده.

ويجسد رضا السيد خلال أحداث فيلم "العميل صفر" دور شيف يساعد أحد أبطال العمل على القيام بمهمة يطلبها منه.

وينشغل حاليا مخرج العمل محمد سامي في تصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب" ومن المقرر تصوير فيلم "تحت الصفر" بعد انتهاءه من المسلسل.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبدالله ويشارك في بطولته بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ستيفاني صليبا، ليلى عز العرب، مي عمر، لبلبة، نيللي كريم، شريف دسوقي، ومن إخراج محمد سامي.