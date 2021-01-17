إلغاء تصوير مسلسلى مصطفى شعبان وغادة عبد الرازق فى بيروت بعد حظر...

تعرض مسلسلي "عش الدبابير" للنجم مصطفى شعبان وعمرو سعد، ومسلسل "لحم غزالط لغادة عبد الرازق، للتوقف، وإلغاء التصوير، بعدما كان قد صور فريقى العمل عدة مشاهد الأيام الماضية، وجاء إلغاء التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا بكثافة بالغة، مما اضطر وزير الدفاع اللبناني لإصدار قرار بحظر التجوال.
وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت قرار بفرض حظر التجوال حتى 25 يناير الجارى، ومن المقرر أن يمتد القرار في حالة عدم التزام المواطنين بقرارات الحظر، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية رفضت إعطاء تصاريح للتصوير للحفاظ على القرار ومحاولة الحفاظ على عدم انتشار الفيروس، لافتاً إلى ألا تلحق تلك الأعمال بشهر رمضان المقبل.
يشار إلى أن مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
أما مسلسل لحم غزال فيشارك في بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، كل من شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.
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