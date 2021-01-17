فاتن حمامة تزوجت ثلاث مرات الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، ولكن انتهت علاقتها به بعد مرور سبع سنوات على هذه الزيجة لتتزوج بعدها بعام واحد من عمر الشريف واستمرت هذه الزيجة لسنوات ولكنها انتهت بالطلاق.

فاتن تزوجت مرة ثالثة من الطبيب محمد عبد الوهاب عام 1975 وعاشت معه حياة مستقرة وهادئة حتى وفاتها.



مؤخر صداقها من عمر الشريف

تحل اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يومًا، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.

اللحظات الأخيرة قبل وفاتها

اللحظات الأخيرة قبل وفاتها قال الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة فاتن حمامة، إن النجمة الراحلة كانت قريبة منه للغاية وتعتبر بمثابة والدته الثانية وذكرياته معها كثيرة. وأضاف "المليجى"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "الفنانة فاتن حمامة كانت قريبة من الجميع وتشعر بفرح وحزن كل شخص فينا، وأتذكر وجودها وقت وفاة والدي فجأة ليلًا بسبب حادث وكانت قريبة من الجميع وتهون علينا ما حدث". وتابع ابن شقيقة الفنانة راحلة فاتن حمامة، أنها "كانت تستوعب مشاعر كل واحد فينا لآخر لحظة"، لافتًا إلى أنه قبل وفاتها كانت صحتها جيدة وخرجت للسير مع زوجها الدكتور عبد الوهاب وتناولا وجبة الغداء سويًا ومن بعدها شعرت بالأزمة القلبية وتوفاها الله. وأشار إلى أن فاتن حمامة كانت حريصة رغم انشغالها على حضور كل مناسبات العائلة بكل إحساسها، لافتًا إلى أنه كان هناك تكريم خاص لها بمهرجان القاهرة السينمائى وعلى الرغم من أنها قليلة الظهور حرصت على الحضور. واختتم ابن شقيقة الراحلة فاتن حمامة حديثه قائلا: "إن كل الفنانين الكبار فى ذلك الوقت كانوا موجودين لاستقبالها، منبهرين بها وتكريمها كان شيئا عظيما وستظل فى قلوبنا وذاكرتنا طوال العمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد داليدا ووفاة فاتن حمامة وتفاصيل جديدة عن حياتهما الفنية والعائلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.