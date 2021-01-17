وأضافت دنيا عبدالعزيز في الندوة التي استضافتها خلالها موقع دوت الخليج لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" إنها لا يمكن أن تنسى شخصين كان لهما دور كبير في مساندتها والوقوف معها بعد رحيل والدتها وهما إلهام شاهين ومحمد فؤاد.
وأشارت دنيا عبد العزيز، إلى أن أي نجاح ليس له طعم بدون أمي، موضحة أنها ظلت لعدة شهور لا ترد على أحد، ولا تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دنيا عبد العزيز تكشف لـ دوت الخليج عن نجمين سانداها بعد رحيل والدتها.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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