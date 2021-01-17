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دنيا عبد العزيز تكشف لـ دوت الخليج عن نجمين سانداها بعد رحيل والدتها.. فيديو

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قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز إن هناك عددا كبيرا من الفنانين ساندوها ووقفوا إلى جانبها بعد رحيل والدتها التي كانت ترتبط بها ارتباطا كبيرا.

وأضافت دنيا عبدالعزيز في الندوة التي استضافتها خلالها موقع دوت الخليج لتكريمها عن دورها في مسلسل "البرنس" إنها لا يمكن أن تنسى شخصين كان لهما دور كبير في مساندتها والوقوف معها بعد رحيل والدتها وهما إلهام شاهين ومحمد فؤاد.

وأشارت دنيا عبد العزيز، إلى أن أي نجاح ليس له طعم بدون أمي، موضحة أنها ظلت لعدة شهور لا ترد على أحد، ولا تخرج من البيت، أو تحتك بأحد، حزنا على رحيلها، خاصة أنهما لم يفترقا طوال العمر.

وأضافت أن أول ظهور لها، كان في حفل تكريم محمد صبحي لها ولنخبة من نجوم الفن، الذين شاركوه مسيرته الفنية طوال خمسين عاما، وأنها امتنعت عن الظهور قبلها حزنا على والدتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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