أبرزها سر مقتل السندريلا.. 10 تصريحات لسمير صبري في برنامج «واحد من الناس»

حل الفنان سمير صبري ضيفا على برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف من خلاله عن عدة مفاجآت وتصريحات نارية أبرزها سبب وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني.



1-قال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا تسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن لديك 20 عاما والعكس.

2-"من حظي الحلو إني عشت في زمن قابلت فيه أم كلثوم وعبد الحليم وجمعتني أغنية مع الفنانة شادية، وكان أول عمل يجمعني بها في فيلم "نصف ساعة جواز"، وكان دورا صغيرا في الفيلم ودخلت وأنا في غرفة المكياج وطلب تغيير المكياج لأنه لم يكن يناسبني".



3- لم أكره الرئيس الراحل أنور السادات بعد قرار إيقاف برنامجي الإذاعي "النادي الدولي"، لأنه عندما توقف البرنامج لم أكن في القاهرة وكنت أصور مسلسلا في لندن.

4- رأيت وثيقة زواج محمود الشريف من أم كلثوم ولكني لم أر وثيقة زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني، وهناك قصة حب كبيرة وعميقة نشأت بين العندليب والسندريلا وظلت 3 سنوات.

5- المأساة في حياة شادية هو أنها كانت تتمنى أن تكون أما، بالإضافة إلى أنها مرضت ووجدت اشتباها بسرطان في الثدي، وبعدها سافرت إلى أختها في أمريكا واكتشفت أنها لا تعاني من مرض في الثدي، وبعدها تقربت إلى الله واعتزلت.

6- أعتقد أنه تم قتل سعاد حسنى إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع، ولا يوجد انتحار أو أى شيء من هذا القبيل، لأنى كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسنى في لندن، كان بتشرب مخدرات، ولما كنت بسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسنى؛ كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائى المصور اللى قدمته لحل لغز رحيل السندريلا.

7- بليغ حمدي رفض أن يقبل رشدى أباظة وردة في فيلم "حكايتي مع الزمان"، وقال: "متخلقش اللى ياخد واحدة من رشدى أباظة"، وطلب إنه ياخد وردة في نهاية الفيلم "حكايتي مع الزمان" بعد الأغنية وأنا أخدت البت الصغيرة، وكنا في العرض الخاص للفيلم بسينما ديانا والناس صفقت لما أخدت البنت، فقال لى رشدى أباظة: "سرقت الفيلم مننا"، فقلت له: "خلى الست تنفعك".

8- قال سمير صبرى إن علاقته بالفنانة سماح أنور هي علاقة عائلية جدًا ولا توجد أى علاقة أخري بينهما، لافتا إلى أنه كانت تربطه بوالدها ووالدتها علاقة قوية جدًا، مشيرا إلى أن الفرق بينهما ٢٠ عاما على الأقل، وأنه ليس من أنصار مثل هذه العلاقات.

9- رافقت سماح أنور في رحلة علاجها إلى أمريكا.



10- تزوجت في حياتي مرتين فقط.