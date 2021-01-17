قالوا لـ دوت الخليج.. علي حميدة يكشف تطورات حالته الصحية.. وريم البارودي تعلق على خبر زواجها

علي حميدة
كشف عادل ابن شقيقة الفنان علي حميدة تطورات الحالة الصحية، ويتلقى "مطرب لولاكي" العلاج في معهد ناصر بعد ان قررت الدولة علاجه على نفقتها.
وقال عادل فى تصريح خاص لـ "دوت الخليج :"ان الفنان علي حميدة أجرى اليوم أشعة مسح ذري على الكلى لتحديد خريطة العلاج بمعهد ناصر".
وأضاف عادل: "ان علي حميدة حالته مستقرة الى حد ما لكن الاطباء المعالجين يجرون بعض الأشعات لمعرفة تطورات الحالة وتحديد العلاج المناسب لها".
واوضح: ان الفترة الماضية كان يسعى الاطباء المعالجون لضبط وظائف الكلى، ومن المقرر ان تحدد نتائج الاشعة الجديدة "المسح الذرى" كل الامور التى تحدد على اساسها طريقة العلاج.
وقدم الفنان علي حميدة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الصحة هالة زايد، ونقيب المهن الموسيقية هانى شاكر والفنان مصطفى كامل، على سرعة الاستجابة لمطالبه واستغاثته نظرا لمرضه وتدهور حالته الصحية.
وقال "حميدة"، خلال تقرير أذاعه برنامج الحكاية ويقدمه الاعلامى عمرو أديب على إم بى سى مصر، إنه يعانى من المرض منذ شهر واتصل به الفنان مصطفى كامل وعلم بذلك فتحرك سريعا لمساعدته وكذلك الفنان هانى شاكر الذى أبلغه ان يتوجه إلى مستشفى بالإسكندرية، لكن وزيرة الصحة عندما علمت بمشكلته ومرضه طالبت بنقله لمستشفى بالقاهرة.
وأشار حميدة إلى أنه يعانى من المرارة والإمساك.
على صعيد آخر طمأن الطبيب المعالج لعلي حميدة، جمهوره ومحبيه، مؤكدا أن حالته مستقرة وأجريت له بعض التحاليل والفحوصات الطبية لإجراء عملية استئصال المرارة فيما إذا كانت حالته تسمح بذلك.
ريم البارودي
وقالت ريم البارودي في تصريح خاص لـ دوت الخليج: "لا تعليق" .
ونفت الفنانة ريم البارودي مشاركتها في بطولة فيلم فيرس، مشيرة إلى أنها تشارك في الفيلم كضيف شرف بمشهدين، وذلك من أجل المخرج أسامة عمر الذي سبق وتعاونت معه في فيلم زجزاج.
أما عن الدراما، وقعت ريم البارودي مع شركة منتجة على عقد مسلسلين، الأول مسلسل خارج الموسم الرمضاني ومكون من 60 حلقة ومأخوذ عن رواية "الحي المخملي".
وتابعت: "لم أقرأ الرواية حتى الان وبالتأكيد سيكون هناك تغيير ببعض الاحداث لان الدراما تختلف عن الروايات".
مخرج ديك العياط
قال المخرج وائل الرومي، إنه من المنتظر بدء تصوير أولى مشاهد فيلم «ديك العياط» عقب الإنتهاء من مسلسل آخر يقوم بإخراجة ويحمل اسم «خربشات مواطن صالح» وهو إنتاج مصري ليبي مشترك، من تأليفه وإخراجه.
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مسلسل «خربشات مواطن صالح» في مراحله النهائية، وسيبدأ في الاستعدادات الأولى لتصوير فيلم «ديك العياط» بعد الإنتهاء من تصوير المسلسل مباشرة.
من جهة أخرى، قال وائل الرومي -مخرج فيلم ديك العياط- إن حمو بيكا وعمر كمال يشاركان في بطولة الفيلم كممثلين وليس مطربين، ولكن هناك أغنية لـ «عمر» بالفيلم المنتظر تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة.
وأضاف وائل الرومي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن حمو بيكا يشارك بدور خالد شقيق هواش -الفنان باسم سمرة- بينما يشارك عمر كمال بدور علي شقيق هواش أيضًا، لافتًا إلى أن الشقيقين «خالد وعلي» ممنوعان من تناول اللحم خلال الأحداث حتى يأخذان بالثأر من آخر فرد بعائلة العياط (الفنان نضال الشافعي).
وأوضح الرومي، أن حمو بيكا وعمر كمال تدربا على أداء الدور، مؤكدًا إعجابه بأدائهما التمثيلي، ورد على تحذير نقابة الموسيقيين لـ «بيكا» قائلًا: «حمو» يشارك كممثل وليس كمطرب وسيتم دفع رسوم تصريح نقابة الممثلين له".
وأشار إلى أن أغاني الأخير أحبها الجمهور وحققت نجاحًا في مصر والوطن العربي ولا بد من التصريح لهما بالعمل وتقنين وضعيهما مع تحصيل الرسوم والضرائب منهما، ولا يجب منع أي فن طالما حقق نجاحًا.
دنيا عبدالعزيز
قالت الفنانة دنيا عبد العزيز خلال ندوة لـ دوت الخليج، إن مشاركتها في مسلسل " اللي ملوش كبير " للنجمة ياسمين عبد العزيز، يحمل العديد من المفاجآت ، فالمؤلف عمرو محمود يس يقدم قصة جده.
مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله
محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.
وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وأخرون، تأليف واخراج محمد سامى.
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