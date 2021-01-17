وفاة المخرج الكويتي مشعل الخلف متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

المخرج مشعل الخلف توفي صباح اليوم عن عمر يناهز الـ48 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا حيث دخل الفنان والمخرج الكويتي إلى العناية المركزة في الأيام الأخيرة بعدما تدهورت حالته الصحية.

وفاة المخرج الكويتي مشعل الخلف

مشعل الخلف توفي صباح اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا حيث عانى المخرج الراحل من بعض الأعراض في الأيام الأخيرة، والتي من بينها ارتفاع دراجات الحرارة وضيق في التنفس، لكن بدأ مرحلة العلاج وتردد أن حالته قد تحسنت لكنه تعرض لانتكاسة أدخل على إثرها إلى العناية المركزة في مستشفى جابر بالكويت، حتى تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز الـ48 عاما ورحلة طويلة قدم من خلالها العديد من الأعمال كمخرج وممثل.

نجوم الفن ينعون مشعل الخلف

مشغل الخلف نعاه زملائه في الوسط الفني من بينهم المخرج الكويتي مناف عبدال الذي وجه رسالة مبكية لزميله الراحل تحدث فيها عن ذكرياتهم المشتركة معا ورحلتهما الطويلة فكتب: "خبر افجعني خبر المني كثير، انتقل الى جوار ربه صديقي ورفيق دربي، وأطيب قلب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حبيبي مشعل تركتني ورحت أنظر إلى صورتك أمامي، أسترجع ذكرياتي الجميلة، واللحظات الحلوة التي جمعتنا معا، كم فرحنا، وكم بكينا، وكم واجهتنا صعوبات اجتزناها معا، لكن علمني هذا الزمان أن الحياة ليست إلا مجموعة صور رحمك الله"، وعلقت الفنانة هدى حسين على رحيل الفنان والمخرج الكويتي فكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله..الله يرحمه ويغمد روحه الجنة"،بينما كتبت المؤلفة علياء الكاظمي: "الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون". كما نعى المخرج الراحل كل من الفنان عماد العكاري، وفهد الزايد.

أهم أعمال الفنان والمخرج الراحل مشعل الخلف

مشعل الخلف شارك خلال مسيرته الطويلة في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والتي من أبزرها مسلسل "مصنع الرجال " الذي تم إنتاجه عام 2002 وشارك في بطولته كل من أحمد الصالح، ومريم الصالح، وطارق العلي، و لطيفة المجرن، وهدى إبراهيم، والعمل من تأليف وإخراج نايف الراشد، وشارك كذلك في مسلسل"الحريم" الذي تعاون فيه مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد وتم إنتاجه عام 2003 وكان من ضمن أبطاله كل من أحمد السلمان، إلهام الفضالة، وعبير الجندي، وعبير أحمد، وإبراهيم الزدجالي، والعمل من تأليف حياة الفهد، وإخراج غافل فاضل.

مشعل الخلف عمل أيضا في تلفزيون الكويت كمخرج حيث قدم العديد من البرامج والتي من بينها برنامج "ردة فعل"، وبرنامج "صادوه".