وفاة راقص التانجو الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس بفيروس ”كورونا”



توفي الراقص الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس، أسطورة رقصة التانغو، يوم أمس، عن عمر 89 عاما بسبب تأثره بفيروس "كورونا" المستجد، حسبماأعلنت عنه عائلته.

وشاركت ابنته جوهانا كوبس، متابعيها عبر حسباها الرسمي "فيسبوك" بخبر وفاة والدها الراقص الشهير، خوان كارلوس كوبس، وكتبت: "كل شيء حصل بسرعة كبيرة، والدي مات وسيظل دائما يلمع بين النجوم إلى الأبد في تاريخ رقص التانغو". وفقا لما نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية.

ولد الراقص خوان كارلوس كوبس الأرجنتيني، في 31 مايو1931 في بوينس آيرس، واشتهر برقص التانغو التي نقلها من رقصة شعبية إلى أهم المسارح العالمية.

وكان الراحل كوبس يشكل ثنائيا أسطوريا في رقصة التانغو مع زوجته السابقة ماريا نيفيس، واستمرا في الرقص معا حتى عام 1997، رغم انفصالهما عام 1973. وفقا لوكالة فرانس برس.

وتميزت ابنته جوهانا مع والدها في الرقص وسارت على خطاه وكانت شريكته في رقصات التانغو على مدى نحو 20 عاما.

ونشرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر صفحتها "تويتر" تغريدة قالت فيها : إن "كوبس، تألق في برودواي، وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائيا راقصا لا ينسى مع ماريا نيفيس، وقدم عروضا لا مثيل لها".

كذلك تقدمت جمعية بروتانغو الأرجنتينية بالتعازي للراحل كوبس، ووصفته بـ"أسطورة رقص التانغو".

​وأضافت: " نحن نقول وداعا لكارلوس كوبس... لقد علم أجيالا من الفنانين وعرف العالم بأسره بعروض التانغو المبتكرة".