توفي الراقص الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس، أسطورة رقصة التانغو، يوم أمس، عن عمر 89 عاما بسبب تأثره بفيروس "كورونا" المستجد، حسبماأعلنت عنه عائلته.
وشاركت ابنته جوهانا كوبس، متابعيها عبر حسباها الرسمي "فيسبوك" بخبر وفاة والدها الراقص الشهير، خوان كارلوس كوبس، وكتبت: "كل شيء حصل بسرعة كبيرة، والدي مات وسيظل دائما يلمع بين النجوم إلى الأبد في تاريخ رقص التانغو". وفقا لما نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية.
ولد الراقص خوان كارلوس كوبس الأرجنتيني، في 31 مايو1931 في بوينس آيرس، واشتهر برقص التانغو التي نقلها من رقصة شعبية إلى أهم المسارح العالمية.
وكان الراحل كوبس يشكل ثنائيا أسطوريا في رقصة التانغو مع زوجته السابقة ماريا نيفيس، واستمرا في الرقص معا حتى عام 1997، رغم انفصالهما عام 1973. وفقا لوكالة فرانس برس.
وتميزت ابنته جوهانا مع والدها في الرقص وسارت على خطاه وكانت شريكته في رقصات التانغو على مدى نحو 20 عاما.
ونشرت وزارة الثقافة الأرجنتينية عبر صفحتها "تويتر" تغريدة قالت فيها : إن "كوبس، تألق في برودواي، وحظي بالإعجاب في أوروبا، وشكل ثنائيا راقصا لا ينسى مع ماريا نيفيس، وقدم عروضا لا مثيل لها".
كذلك تقدمت جمعية بروتانغو الأرجنتينية بالتعازي للراحل كوبس، ووصفته بـ"أسطورة رقص التانغو".
وأضافت: " نحن نقول وداعا لكارلوس كوبس... لقد علم أجيالا من الفنانين وعرف العالم بأسره بعروض التانغو المبتكرة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة راقص التانجو الأرجنتيني خوان كارلوس كوبس بفيروس ”كورونا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.