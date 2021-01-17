متاحف قطر تعلن عن كشف أثري جديد في العسيلة

الدوحة- العمانية:

أعلنت إدارة الآثار في متاحف قطر اليوم عن اكتشاف بقايا أثرية في مدافن العسيلة أحد أقدم المواقع التاريخية في قطر والتي تقع على بعد 12 كيلومترًا شرق مدينة أم باب في المنطقة العربية لدولة قطر. وقالت متاحف قطر في بيان إن الكشف قد جرى أثناء التنقيبُ المبدئيُّ الذي يجري في إحدى المقابر التي يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين العامين 300 قبل

الميلاد و300 ميلادي. وأضافت أنه وعلى الرغم من سرقة المقابر في العصور القديمة إلا أن فريق إدارة الآثار تمكّن من اكتشاف بقايا مايعتقد أنها لشخصيات هامة دفنت في مقابر واسعة بُنيت بعناية في قمة تل ودفنت معهم بعض مقتنياتهم الخاصة من سيوف وأقراط ذهبية وبعض الأدوات المعدنية الأخرى. وسوف تخضع البقايا البشرية لتحليلات أنثروبولوجية وجزيئية متقدمة بما في ذلك دراسة المواد الوراثية القديمة حيث تهدف عملية التنقيب إلى فهم أنماط الهجرة والعادات الغذائية للأشخاص الذين عاشوا في هذه المنطقة في العصور الغابرة.

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