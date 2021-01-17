حليمة المحمودية: الخط العربي مرآة جمالية للذات المبدعة

كتب- خالد بن خليفة السيابي:

جمالية الخط العربي من أهم العناصر التي دفعت بالخطاطة حليمة بنت حمود المحمودية للتخصص والخوض في غمار الخط العربي، ومنذ الصغر وهاجس هذا الفن يحرك مشاعرها وذائقتها الفنية ولكي تكون البداية بشكل علمي ومدروس التحقت بمعهد العلوم الإسلامية بدورة خط الرقعة لمدة ٣ أسابيع ومن ثم شاركت في ملتقى إشراق للفتيات لمدة أسبوع في الخط الكوفي وبعد هذه المشاركة زاد شغفها وتعلقت روحها بهذا الفن الأنيق بحروفه والغني بمفرداته ومعانيه ولكي تواصل صقل موهبتها قررت بالعزيمة والطموح أن تكون علامة مميزة في مجال الخط العربي حيث اختارت أروقة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية ملاذا لفنها وإبداعها وكانت هذه الخطوة بوابة الدخول التي كشفت لها أسرار الخط العربي وعلومه وكانت بصمة الخطاط سلطان الراشدي الفنية واضحة في أعمالها ومسيرتها الفنية والأدبية.

وحول مسيرتها في هذا المجال الفني تقول حليمة المحمودية: الرغبة والإرادة والطموح كانت عوامل مساعدة في توهج مسيرتي الفنية، وعلاقتي مع الخط العربي علاقة متينة، والحمد لله اليوم أقف على أرض صلبة بعد ما قمت بتوظيف إمكانياتي الأدبية والفنية لصالح المفردة والخط، وطوال الفترة الماضية لم أتوقف عن البحث عن المعرفة والمعلومة، والغاية كسب ما هو جديد وماذا أحتاج لكي أنجز أعمالا تجد القبول لدى المتلقي المتابع والعاشق للخط العربي، حيث قمت بالمشاركة في العديد من حلقات العمل التي تقام داخل أروقة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية أو حتى خارج نطاق هذا الصرح الشامخ بالفن بكافة أنواعه وأشكاله، والخط اليوم أصبح جزءا لا يتجزأ من حياتي اليومية حيث إني أشعر بالنقص حين تجبرني الظروف على عدم الكتابة في يوم من أيام حياتي، وهذا المجال الفني هو مرآتي التي أرى بها جمال الفن فأظهر جمالية العمل من حيث انتقاء الآيات القرآنية والعبارات الهادفة والحكم التي تضيء فكر القارئ.

وأضافت : قدمت لمجتمعي العديد من حلقات العمل منها حلقتان للأطفال في مقر جمعية سنبادر لأجلكم لخدمة مرضى السرطان والأخرى تطوعية لمريضات السرطان والمتشافيات عن طريق منصات التواصل الإجتماعي، وأعتبر تقديم حلقات من هذا النوع ولهذي الفئة هو واجب كل فنان بهذا البلد الغني بالفنانين القادرين على توصيل رسالة الفن لأكبر شريحة من الناس المحبة لمجال الخط العربي.

وقالت : الحمدلله بمسيرتي مجموعة من الإنجازات التي أفتخر بها واعتبرها تتويجا لمسيرتي الفنية منها المركز الثاني مناصفة في المعرض السنوي للخط العربي ٢٠١٨م وأيضا ظفرت بالمركز الثاني في المعرض السنوي للخط العربي ٢٠١٩م وأتطلع لمزيد من النجاحات بقادم المشاركات ومن أهم أهدافي وطموحاتي أن أمثل السلطنة في أكبر المحافل العالمية بالصورة الحسنة التي تليق بها وبجمالها الساحر والنقي بمفرداته ومعانيه.