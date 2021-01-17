رواية سهى واللوغوس تفوز في مسابقة منشورات المثقف بالجزائر

الجزائر ـ الوطن :

فازت مؤخرا رواية (سهى واللوغوس) للكاتب والروائي الجزائري عبدالرحيم حمام بالمرتبة الثانية في مسابقة منشورات المثقف للنشر والتوزيع في الجزائر، والرواية تشبه لوحة مجوسية، في اطارها وطن يشتبك فيه الحب بالخوف في شعلة نارية لم تنطفىء منذ البداية.

الرواية التي صمم كتابها زكريا رقاب وصورة الغلاف للمصور العراقي احسان الجيزاني تحكي قصة (سهى البطلة من ضحايا العشرية السوداء، والتي لا مكان يناسبها، لا الجزائر العاصمة، ولا مسكن زوجها ولا بجاية مسقط رآسها، صورة لقبائلية موزعة بين ضفاف وطن سرق منها حبيبها اكلى المقتول غدرا من أقرب الناس اليه ومن ألد اعدائه .. فهي تناقش الحب والخيانة، حيث يصير الاقدام على الخيانة ابقاء للحياة في قلب من نحبهم، فهي رواية حيث جغرافية المكان تتدخل في فك عقدها جسر الحب، انها صورة فوتوغرافية لجزائر متعطشة لحلم مغدور، وهو عمل جدير بقراءة متأنية لفواصله المنطوقة والمسكوت عنها كما تقول الروائية المغربية خديجة يكن عنه وتضيف: لكنها تتجلى للقارئ الذكي.

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