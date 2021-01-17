مسابقة للتصوير الضوئي بالرستاق

الرستاق – الوطن:

ينظم فريق الرستاق للتصوير الضوئي بالتعاون مع اللجنة الثقافية بنادي الرستاق مسابقة ( نادي الرستاق للتصوير الضوئي ) لعام 2021م لفئتي الشباب والعموم، ومحور المسابقة مفتوح وهي متاحة فقط لمصوري ولايتي الرستاق والعوابي.

ويأتي هذا الحدث الفوتوغرافي ضمن روزنامة النادي ومن أهم أهدافها تفعيل الحراك الثقافي وصقل مهارات الشباب.

وحول هذه المسابقة يقول مالك بن حمد المعولي رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي : فئة الشباب ثروة وطنية ويجب تسخير سبل النجاح لهم وتوفير ما يستحقون من توجيه واهتمام ورعاية لقادم أجمل، وهذه المسابقة تحسب لنادي الرستاق الذي يعمل لصالح هذه الفئة التي ننتظر منها الكثير، ونحن على يقين تام أن هذه الفرص تجد قبولا كبيرا من الفئات المستهدفة.

وأضاف : يمكن لكل مشارك المشاركة بأربع صور فقط وتقبل الصور الملتقطة بالكاميرا الرقمية وبجودة عالية ومن أهم شروط المسابقة أن تكون الصور من تصوير الشخص نفسه وأن تكون حديثة، ونحن كجهة منظمة اخترنا المحور المفتوح للمسابقة لكي تصبح للمصور مساحة أكبر لاقتناص مجموعة من الصور التي تؤهله للمنافسة ولكي يقدم صورا متنوعة تتضمن تفاصيل فنية جميلة، ونصيحتي للمتسابقين عدم الاستعجال واختيار عناصر وزوايا التصوير النموذجية لتحقيق شروط المسابقة.

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