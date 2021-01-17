إلغاء تصوير مسلسلي غادة عبد الرازق ومصطفى شعبان في لبنان بسبب كورونا

يواجه صناع مسلسل "دم الغزال" للفنانة غادة عبد الرازق و"عش الدبابير" للفنان مصطفى شعبان أزمة كبيرة بسبب فرض حظر تجول في العاصمة اللبنانية بيروت وهو ما أدى إلى إلغاء التصوير.

وهو نفس الأمر الذي تسبب في خروج مسلسلي "الهيبة الرد" و"أسود فاتح" من مارثون السباق الرمضاني حيث فرض حظر التجول في لبنان خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا.

وأعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن قلقها إزاء استمرار أزمة وباء كورونا وارتفاع أعداد المصابين في لبنان.

وقالت نانسي عجرم لقناة LBC إن الوضع أصبح سيئا بشكل كبير والالتزام في البيوت هو الحل من أجل تخطي تلك الأزمة.

وأضافت الفنانة اللبنانية: "أخبار كورونا تؤثر على نفسيتنا بشكل سلبي، ونحن لا نعلم ماذا ينتظرنا وماذا سيحدث لنا ولبلدنا لأننا نواجه مصيراً مجهولاً".