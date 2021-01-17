العسيلي يطرح أغنية جديدة "حب غلط" على قناته الرسمية باليوتيوب

طرح الفنان محمود العسيلي اغنيته الجديدة "حب غلط" على صفحته الرسمية بموقع اليوتيوب.

نشر الفنان محمود العسيلي مقطع فيديو تشويقي صغير لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق عليه: قائلا: " كل واحد فينا كان عنده في حياته ⁧‫#حب_غلط⁩، ‏أول اغنية ليا في ٢٠٢١ يا رب تعجبكوا"

وأضاف: " شوفوا الڤيديو كليب على قناتي الرسمية بيوتيوب من اللينك في البايو ⬆️"

وكان الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قد تصدرا قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.

ونشبت خلافات بين النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبًا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ليرد العسيلى على اتهام أمير ،قائلا: "یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".