تدريبك خاطئ .. أحمد العوضى يتعرض لموقف محرج أثناء ممارسته تمارين البوكس

نشر الفنان احمد العوضى فيديو له وهو يمارس تمارين البوكس وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:

عاش يا وحش - العوضي بطل الابطال الله يسترها عليك - ربنا يحفظك

وأحرج احد المتابعين الفنان احمد العوضى في تعليقه على الفيديو، قائلا: " يا سبحان الله راك غلط مش صحيح تدريبك خاطئ ".

ورد علية العوضى، قائلا: " بكره اتعلم الصح معلش ".

يذكر أن آخر ظهور لـ أحمد العوضي، كان فى مسلسل "شديد الخطورة" بطولة كل من أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي، ناهد رشدي، أحمد صيام.

وتدور أحداث المسلسل حول العمل بقضايا الهاكرز وما يصدر منهم من مخاطر على الأمن القومي، وتجنيدهم لتدمير مؤسسات الدولة.