تركي آل شيخ يروج لـ مسرحية "بودي جارد" للفنان عادل إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - روج المستشار تركي آل شيخ، لـ مسرحية النجم عادل إمام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث نشر المستشار تركي آل شيخ، لـ برومو مسرحية "بودي جارد"، المقرر عرضها قريبًا على منصة "شاهد. VIP"، وعلق على الفيديو قائلًا: "الفنان الكبير عادل امام قريبا في شاهد".

في سياق منفصل، نشر النجم الكبير عادل امام صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ظهر من خلالها برفقة الفنان الراحل احمد راتب، ليستعيد ذكرياته مع أحمد راتب الذي شاركه في العديد من الاعمال الفنية.

يذكر ان الفنان القدير أحمد راتب وافته المنية يوم 14 ديسمبر 2016، عن عمر ناهز 67 عاما.

وكان أخر أعمال الفنان الكبير عادل امام، مسلسل "فالنتينو" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضى، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر.

مسلسل عادل إمام تدور أحداثه حول "نور عبدالمجيد" الشهير بـ "فالنتينو" الذى يملك هو وزوجته سلسلة مدارس خاصة وتدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

مسلسل فالنتينو يشارك فى البطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.