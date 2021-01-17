سميرة سعيد تشوق جمهورها لـ ألبومها الجديد.. شاهد

عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" . نشر الفنانة سميرة سعيد صورة لتشوق جمهورها لالبومها الجديد، وعلقت سميرة سعيد على الصورة قائلة " واخييييرًا.. البوم 2021.. قريبــــــًا ". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : في الإنتظار - شوقتينا - مستنينك ياقمر ربنا يسعدك ويسعد ايامك سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، بحيث استمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

سميرة سعيد، شاركت مؤخرا في الموسم الخامس من برنامج المواهب الغنائية The Voice، ضمن مدربي الفرق المتنافسة، حيث شهد الموسم الخامس تعديلات على مستوى أسماء النجوم المدربين، بحيث استمر من مدربي الموسم الفائت كل من أحلام ومحمد ‏حماقي، فيما شغل الكرسيين الآخرين كل من راغب علامة وسميرة سعيد.

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