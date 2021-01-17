"اصبحت شابة" ..طفلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير ضجة بأحدث فيديو كليب لها

طفلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير ضجة بأحدث فيديو كليب لها حيث تداول الجمهور لقطات من كليبها الجديد الذي بدا فيه التحول الكبير في شكلها وانتقالها الى مرحلة الصبا بعدما كانت قد شاركت قبل حوالي 5 سنوات ببرنامج "ذا فويس كيدز" عندما كانت طفلة.

طفلة "ذا فويس كيدز" ميرنا حنا تثير ضجة

خلال الساعات الماضية، برز الى الواجهة مجددا اسم الطفلة العراقية ​ميرنا حنا​، التي كانت قد شاركت قبل حوالي خمس سنوات في برنامج "​ذا فويس كيدز​"، وحازت حينها على تنافس كبير بين اعضاء لجنة التحكيم المكونة التي ضمت : كاظم الساهر، نانسي عجرم وتامر حسني حيث ابهرت اللجنة والجمهور حينها بغنائها وموهبتها الفنية.

واليوم أعاد رواد السوشيال ميديا تداول صورة الطفلة وقارنوها مع صورها الجديدة التي تم تداولها ايضا من احدث لقطات لفيديو كليب طرحته قبل أسابيع قليلة لأغنية بعنوان "أحن ألهم" والذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر "يوتيوب".

وظهرت ميرنا حنا في الكليب بإطلالات جمالية ناعمة وبمرحلة الصبا لكن البعض توجه لها بالإنتقادات معتبرين بانها بالغت كثيرا في المكياج وارتداء فساتين لا تناسب عمرها البالغ "17 عاماً" حالياً.

في المقابل، ركز آخرون على موهبتها وصوتها في الكليب مشيدين بغنائها ومتوقعين لها صعود نجمها.

أغنية "أحن الهم" من كلمات علي رياض وألحان زياد يوسف والتوزيع الموسيقي لـ شيراك تاتوسيان.

مشاركة ميرنا حنا في "ذا فويس كيدز"

ميرنا حنا عرفها الجمهور قبل حوالي 5 سنوات أثناء مشاركتها في الموسم الأول من "ذا فويس كيدز"، وكانت تبلغ من العمر 12 سنة، وسرقت حينها الأضواء بأدائها في مرحلة "الصوت وبس" بموال "البارحة بالحلم" للفنان العراقي كاظم الساهر، وانضمت حينها لفريقه، ولاقى غنائها الموال على "يوتيوب" نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ 200 مليون.

شاهدوا صور ميرنا حنا بعدما كبرت وأحدث كليباتها التي طرحتها مؤخراً..وهل تغير شكلها عليكم كثيراً؟.