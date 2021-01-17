المشاهير ينعنون بأسى الإعلامي السعودي الكبير فهد الحمود

فهد الحمود الإعلامي السعودي الكبير الذي توفي مساء أمس السبت 16 يناير عن عمر يناهز الـ63 عاما، بعد مسيرة إعلامية طويلة وقد نعى الإعلامي الراحل العديد من النجوم والإعلاميين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفاة الإعلامي السعودي فهد الحمود

فهد الحمود الإعلامي السعودي الكبير رحل بعد رحلة إعلامية طويلة، حيث قد تعرض الإعلامي الراحل لأزمة قلبية في منزله تسببت في وفاته عن عمر يناهز الـ63 عاما، محمد فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي نعى الإعلامي الكبير فهد الحمود عبر حسابه على "تويتر" كما قدم تعازيه لأسرة الإعلامي الراحل فكتب: "انتقل إلى رحمة الله اليوم الاعلامي الأستاذ فهد الحمود. وهو الذي تميزت مسيرته بالعطاء والاخلاص. وكسب محبة الناس واحترامهم. بإسمي و باسم هيئة الاذاعة والتلفزيون نتقدم بخالص التعازي لاسرته وذويه. ونسأل الله العلي القدير. أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته إنه سميع مجيب".

المشاهير ينعون الإعلامي الكبير فهد الحمود

فايز المالكي الفنان السعودي البارز نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو للإعلامي الراحل يتحدث فيه عن رفضه لتقييم نفسه وانه يترك هذا التقييم للجمهور وعلق فايز المالكي على الفيديو فكتب: "فهد الحمود في ذمة الله..رحمة الله عليك يا فهد".

إيمان الرجب الإعلامية السعودية نعت كذلك الراحل فهد الحمود في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "فهد الحمود في ذمة الله، رحم الله الأستاذ القدير فهد الحمود وأسكنه فسيح جناته"، بينما علقت كذلك الإعلامية والكاتبة ميسون ابو بكر الراحل فعلقت عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: "ودعنا قامة إعلامية معروفة، كان يطل على المشاهدين عبر نشرات الأخبار على القناة السعودية رحم الله الزميل الخلوق الأستاذ فهد الحمود وعظم أجر أهله وذويه"، الإعلامي السعودي عبدالله البندر نعى الإعلامي الراحل في تغريدة كتبها عبر حسابها على "تويتر" قال فيها: "برز أسمه بهدوء حتى أصبح قريب من أنفس الناس وداعاً فهد الحمود".

معلومات عن الراحل فهد الحمود

فهد الحمود تخرج من كلية الآداب جامعة الملك سعود قسم اللغة العربية، لينضم بعد ذلك للعمل في التلفزيون السعودي واستمر في مسيرته الإعلامية ما يقارب من الـ33 عاماً، حيث قدم نشرة الأخبار لسنوات طويلة في التلفزيون السعودي وعدد من البرامج المهمة والتي من بينها برنامج "أهل الخليج" و"مع المزارعين"، وعمل كذلك فهد الحمود لمدة 18 عاما كمراسل متعاون مع قناة "MBC" في العاصمة السعودية الرياض.