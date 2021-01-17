سمير صبري يؤكد مجددا: سعاد حسني قُتلت ..وفيلم "الخطايا" أنهى علاقتها بالعندليب

سمير صبري استكمل الجزء الثاني من حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المعروض على قناة "الحياة"، وكشف الفنان المصري الكبير عن تفاصيل قصة حب الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة سعاد حسني وكذلك لغز وفاتها.

سمير صبري: "قصة حب عميقة جمعت عبدالحليم حافظ وسعاد حسني"

سمير صبري كشف في حديثه مع عمرو الليثي أن هناك قصة حب جمعت عبدالحليم حافظ وسعاد حسني لكن لم يحسم جدل زواجهما، وأكد سمير صبري أن العندليب الأسمر كان يشعر بغيرة كبيرة على سعاد حسني فقال: "لا استطيع أن اتحدث عن حقيقة زواج عبدالحليم حافظ وسعاد حسني لأنني لم أر وثيقة زواجهما، لكن هناك قصة حب كبيرة جمعت الثنائي على مدى 3 سنوات، كانت قصة حب عميقة وكبيرة جدا، وبها العديد من المشاحنات بسبب الغيرة فعندما كانت تذهب للقاء أصدقائها، وبينما نحن نتواجد في منزل عبدالحليم يطلب منا أن نذهب معه إلى منزل أصدقاء سعاد حسني ويبدأ تحقيق مع حارس العقار عن أسماء من يتواجدون في هذا المكان".

سمير صبري: سعاد حسني كانت المرشحة لبطولة فيلم "الخطايا"

سمير صبري أوضح أن فيلم "الخطايا"الذي تم إنتاجه عام 1962، تسبب في إنهاء علاقة الثنائي حيث كان من المفترض أن تشارك سعاد حسني في البطولة لكن تم تغيرها في آخر لحظة، وانتهت علاقة عبدالحليم بسعاد حسني قبل بداية تصوير الفيلم بفترة قصيرة فقال: "عبدالحليم حافظ طلب من يوسف وهبي حجز غرفة لسعاد حسني في المملكة المغربية حيث كان يتواجد النجوم في إحدى المناسبات هناك وكانت سعاد حسني مرشحة لبطولة فيلم (الخطايا)، لكن عبدالحليم طلب من يوسف وهبي إلغاء الحجز وأكد له أن القصة انتهت، ولم أعرف السبب في ذلك الوقت، واعتقد أن ذلك قد يكون نتيجة غيرة عبدالحليم الكبيرة عليها وتم ترشيح نادية لطفي بديلة لها".

سمير صبري: "سعاد حسني قتلت بالصدفة ولم تنتحر"

سمير صبري تحدث عن لغز رحيل السندريلا سعاد حسني حيث أكد على أنها قتلت بـ"الصدفة" ولم يكن المقصود قتلها كما لم تنتحر، وأشار سمير صبري إلى بعض الدلائل التي اهتم بالبحث عنها خلال تحقيق تلفزيوني أجراه عن لغز وفاة سعاد حسني فقال: "حسب تقرير الطبيب الشرعي البريطاني والمصري أنه لا يوجد في الجثمان أي كسور، وهناك كدمات مختلفة في الرأس وأجزاء من الجسد، فمستحيل أن تسقط وهي عمرها 58 عاما من الدور السادس بدون كسر في الجسد ولذلك اعتقد انها قتلت في الشقة على إثر مشاحنات بينها وبين مجموعة من الأشخاص، واعتقد انها قتلت بالصدفة ولم يكن المقصود قتلها".

وأضاف سمير صبري: "بعيدا عن قضية رحيل وفاة سعاد حسني فهي بالنسبة لي تختصر في الأفلام التي قدمتها خلال مسيرتها ولا تزال حاضرة في وجداننا، وما حدث قد حدث وانتهى".