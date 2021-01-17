"ذهبت لتتمشى ثم ماتت"..تفاصيل أخر يوم في حياة فاتن حمامة وصور عائلية تنشر لأول مرة

في ذكرى وفاتها السادسة، أحيت عائلة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ذكراها عن طريق مجموعة من الصور الخاصة التي تنشر لأول مرة، حيث فارقت الراحلة الحياة عن عمر 83 عاما في 17 يناير عام 2015.

وبحسب بيان رسمي صادر عن قناة اكسترا نيوز المصرية، أهدى الدكتور عمرو المليجي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ونجل شقيقة الفنانة فاتن حمامة، برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه المذيعة أسماء مصطفى، مجموعة من الصور النادرة التي تعرض لأول مرة لسيدة الشاشة العربية مع أسرتها، لا سيما شقيقاتها وأولادهن.

أوضح "المليجي" في مداخلة هاتفية بالبرنامج، في الذكرى السادسة لرحيل فاتن حمامة، أنها كانت قريبة ومحبة لكل أفراد العائلة، صغارا وكبارا، وكانت بمثابة والدته الثانية، مضيفا: "كانت حاسة بينا أوي وقريبة من الصغير والكبير، وموجودة طول الوقت لو حصل أي أزمة".

وأضاف أنه حين كان في عمر 16 عاما توفي والده في حادث، فكانت خالته فاتن أول المتواجدين ولم تتركهم في هذه الظروف، قائلا: "كانت بتعرف تفهم مشاكل كل واحد .. عمرها ما اتأخرت عن أي حد في العيلة.. كانت مجمعانا دايما لذلك إحنا افتقدنا بيت كامل مش مجرد شخص برحيلها".

وعن كواليس اليوم الأخير في حياتها، أوضح المليجي أنها كانت بصحة جيدة، حتى إنها خرجت "للتمشية" مع زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب وتناولا الغداء في الخارج، لكن بعد عودتها تعرضت لأزمة قلبية وتوفيت على الفور.