أماني التونسيي تفوز بجائزة الإعلام والصحافة العربية كأفضل سيناريو وحوار عن فيلم "توأم روحي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن اليوم عن قائمة الفائزين بجائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award في دورتها الثانية، والتي شارك فيها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والنقاد في مصر وعدد من الدور العربية.

وفازت المؤلفة أماني التونسي اليوم على جائزة أفضل سيناريو وحوار وقصة عن فيلم "توأم روحي"، بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة أمينة خليل وعائشة بنت أحمد.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرر نهاية الشهر الحالي لحين تحسن الأوضاع.