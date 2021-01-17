العسيلي يطرح أغنية جديدة بعنوان "حب غلط" عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمود العسيلي، اغنيته الجديدة له بعنوان "حب غلط" عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، توزيع علي فتح الله، ميكس ماستر علي فتح الله، واخراج ابراهيم حدرج.

كلمات الأغنية

"ابعديني حاولي تفهميني الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع

ساعديني من قلبك شيليني اصلي عارف ان السكة دي اخرها وجع

بتشوفيني ليكي بتسحبيني وضعي صعب ومرضي بيكي مش أي مرض

والحقيقة من أول دقيقة انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا إحنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا

انا بس عايزك تبقي عارفه انك انتي ليا اقربلي مني انتي عايشة في كل حتة فيا

مش هنسى لما كنا بنهرب من حياتنا دي لما كنتي تدفي في حضني وتنسي الدنيا بيا

مش هنسى ايام الشتا ولا فيروز والاغاني ضحكة من قلبي طالعه وعارف مش هضحكها تاني

كان حلم بنبني فيه سنين وهيتهد في ثواني ما انا كنت عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا احنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا

مش هنسى صوتك اللي كان الصبح بيصحيني احساسي بيكي في كل لحظة كنتي بتلمسيني

مش عارف اقولك قد ايه انتي هتوحشيني بس انا عارف وانتي عارفه انه حب غلط

وكفايانا بقى لُقا هيتعبنا احنا الاتنين مش هنكمل ده نصيبنا

مفيهاش بعدين الوقت مهوش في صالحنا ماشيين ماشيين يبقى نواجه بقى روحنا".

في سياق منفصل، كان الفنان محمود العسيلي، والفنان أمير عيد، قد تصدرا قائمة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة"، محققة 250 ألف مشاهدة في يومين.

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين، واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين