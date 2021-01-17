مسلسل "ضربة معلم" تريند جوجل بعد عرض الحلقة الـ 40

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل "ضربة معلم" تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الـ 40 ضمن أحداث المسلسل التي شهدت العديد من المفاجآت.

في سياق متصل، انتهى النجم محمد رجب من تصوير مسلسله الجديد "ضربة معلم" الذى يذاع حاليًا على قناة "سى بى سى" ومن إخراج إسماعيل فاروق، وقد احتفل فريق العمل داخل أحد استوديوهات شبرامنت بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.

وتصدرت معظم حلقات المسلسل محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

حيث يعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.