سميرة سعيد تبدأ طرح أغاني ألبومها الجديد قريبا

كشفت الديفا سميرة سعيد عن طرحها ألبوم جديد قريبا.. وتعتمد سميرة سعيد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد بطريقة لم تقدم عليها من قبل، حيث تقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر خلال كل شهر.
وشوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "وأخيرا البوم 2021 ..قريبا".
أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور و وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الاسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.
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