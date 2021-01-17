ليلى أحمد زاهر مهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها: أحلى وأحن ديدي في الدنيا

هنأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت ليلى زاهر، قائلة: " كل سنة وحضرتك طيبة يا احلي واحن ديدي في الدنيا شكرًا عل كل النصايح و كل حاجة حلوة علمتيهاني????????❤️❤️❤️"

وتشارك كل ليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز مؤخرا في بطولة أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.