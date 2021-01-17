نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تفوز بجائزة الإعلام والصحافة العربية كأفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم عن قائمة الفائزين بجائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award في دورتها الثانية، والتي شارك فيها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والنقاد في مصر وعدد من الدور العربية.

وفازت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس ويشارك فى بطولته بجانب إلهام شاهين النجمة أمينة خليل والنجم أحمد مجدي.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرر نهاية الشهر الحالي لحين تحسن الأوضاع.