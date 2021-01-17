ربنا يسعدكم.. أحمد جمال يهنئ نادر حمدي بحفل زفافه

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد جمال بتهنئة صديقه الفنان نادر حمدي بمناسبة زفافه، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصبور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر أحمد جمال صورة لصديقه الفنان نادر من حفل الزفاف وعلق قائلاً :"مبروك لعشرة عمري وأخويا ، مليون مبروك لأخويا وحبيبي الموزع نادر حمدي وعروسته الجميلة سارة.. ربنا يسعدكم.

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل امس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.

يذكر أن المطرب أحمد جمال قد أعلن سابقا عن إصابة والدته بفيروس كورونا قائلا: "رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها.. إيجابي كورونا".

